Google Earth'e bir yerin 37 yıllık değişimini gösteren "Timelapse" özelliği geldi
16 Nisan 2021 12:21
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Google Earth'ün son güncellemesiyle, kullanıcılara "Timelapse" isimli yeni bir özellik sundu.
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Bu özellik, 1985 yılından beri toplanan 24 milyon adet görüntünün bir araya getirilerek, bir lokasyonda yıllar boyunca nasıl değişiklikler yaşandığını gözler önüne seriyor.
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Böylelikle kullanıcılar, yaşadıkları ya da herkesin bildiği bir yerin geçtiğimiz yıllarda nasıl değiştiğini tüm detaylarıyla inceleyebilecek.
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Google tarafından yapılan açıklamalara göre timelapse özelliği, 1985 yılından beri toplanan tam 24 milyon adet uydu fotoğrafını kullanarak, benzersiz videolar oluşturuyor. Üstelik bir kullanıcının herhangi bir bölgede yakınlaştırma yapabiliyor oluşu, yaşanan büyük bir olayın o bölgeye ne gibi etkiler yaptığının da anlaşılmasını sağlıyor.
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Webtekno'nun haberine göre, Google Earth için geliştirilen timelapse modu, an itibarıyla hem mobil sürümler hem de masaüstü web sürüm üzerinden deneyimlenebiliyor. Ancak timelapse hızının ayarlanamıyor oluşu, özelliğin şu an için biraz karmaşık bir hale gelmesine yol açmış gibi görünüyor.