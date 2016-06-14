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Gençlik fotoğraflarıyla Angelina Jolie

14 Haziran 2016 19:54

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Hollywood’un en gözde oyuncularından Angelina Jolie’nin 26 yıl önce, henüz ünlü bir yıldız olmadan önce çektirdiği fotoğraflar ortaya çıktı.

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4 Haziran’da 41’inci yaşına giren altı çocuk annesi oyuncu, henüz 15 yaşındayken fotoğrafçı Harry Langdon’a verdiği pozlarla gündemde.

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Fotoğrafçı Langdon, kendisine menajer tarafından 18 yaşında denilen, ancak henüz 15’inde olduğunu yıllar sonra öğrendiği Jolie’nin, o gün stüdyoda yaşından beklenmeyecek pozlar verdiğini açıkladı.

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Fotoğrafçı Langdon, 26 yıl önceki çekim anısını şöyle anlattı: “Normalde bir çekime başlamadan önce müşterimle ve onun geçmişiyle ilgili çok kapsamlı bir araştırma yapardım. Ama Jolie'nin 18 yaşında olduğu söylendi bana ve ben de görüntüsünden dolayı aksinden hiç şüphelenmedim.”

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Fotoğrafçı, kameralarla arasının iyi olduğunu fark ettiği Jolie’yi poz verirken serbest bırakmayı tercih ettiğini söyledi. “Ona sadece sağa dön, sola dön demekten başka söze gerek yoktu. Dahası sözcükler gereksizdi” dedi.

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