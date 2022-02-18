Tarkan'dan "Geççek" açıklaması: "Hepimize iyi gelecek bir şarkı yazmalıyım" dedim
18 Şubat 2022 12:29
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Tarkan, klibi ve sözleriyle sosyal medyanın gündemine oturan yeni şarkısı "Geççek"in hangi duygularla kaleme aldığını açıkladı.
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Tarkan ''Geççek'' şarkısına ilişkin olarak şu düşünceleri kaydetti:
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“Bir yıl kadar önce ruh halimin çok iyi olmadığı bir dönemden geçtim. Pandemi, dünyada olup biten üzücü olaylar, insanlığın endişe verici gidişatı, doğanın yok edilişi gibi bir sürü şey beni çok olumsuz etkilemiş, umudumu kaybeder gibi olmuştum. O anlarda bu şarkının melodi ve sözleri içimde yankılandı. “Geççek geççek elbet bu da geççek, gör bak umudun gününü gün etçek”. Hepimize iyi gelecek bir şarkı yazmalıyım dedim. Belki bu şarkı bizi biraz teselli eder, bize moral verir, umut olur diye düşündüm. Dilerim ki “Geççek” yüzünüzde bir gülümsemeye vesile olur ve hepimize iyi gelir"