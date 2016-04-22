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Gazetecilerden akademisyenlere; sosyal medya 'Çağlayan'da büyük adalet şöleni'ni konuşuyor

22 Nisan 2016 20:38

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MİT TIR’ları davasında yargılanan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile Ankara Temsilcisi Erdem Gül ve 'Bu suça ortak olmayacağız' bildirisini imzalayan tutuklu akademisyenlerin duruşması aynı gün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde

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Sosyal medya, gazetecilerin ve akademisyenlerin duruşmasını 'Çağlayan'da büyük adalet şöleni' hastag’i ile konuşuyor

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Gazetecilerin ve akademisyenlerin duruşmasını birçok avukat izlerken, sivil toplum örgütleri, sendikalar, öğrenciler, gazeteciler takip ediyor

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Dündar ve Gül'ün ilk duruşmasını takip ettikleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği diplomatlar akademisyenlerin duruşmasını da takip etti

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Dündar ve Erdem Gül'ün sabah saatlerinde görülen duruşması 6 Mayıs'a ertelendi

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Barış bildirisine imza attıkları için pişman olmadıklarını söyleyen akademisyenler, hâkim ve savcılara da "Bu suça ortak olmayın" dedi

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