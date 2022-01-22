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Gazeteci Sedef Kabaş "Cumhurbaşkanı'na hakaret"ten tutuklandı; muhalefetten tepki yağdı

22 Ocak 2022 19:25

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Gazeteci Sedef Kabaş, TELE1'deki "Demokrasi Arenası" programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanı'na hakaret"ten tutuklandı

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Kabaş, şu ifadeleri kullanmıştı: Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur. Yani tam tersini ifade eder.

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Gazeteci Sedef Kabaş "Cumhurbaşkanı'na hakaret"ten tutuklandı; muhalefetten tepki yağdı

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Gazeteci Sedef Kabaş "Cumhurbaşkanı'na hakaret"ten tutuklandı; muhalefetten tepki yağdı

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