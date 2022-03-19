Galatasaray, yıldız futbolcuları Kerem Aktürkoğlu ve Marcao için rekor transfer teklifleri bekliyor.
19 Mart 2022 14:13
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Barcelona eşleşmesiyle UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Galatasaray, 16 milyon Euro'ya yakın gelir elde ederken takımın yıldızları da performanslarıyla değerlerini katladı.
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Galatasaray'da 50 milyon euroluk operasyon!
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Sezon başında 25 milyon Euro'ya takımı kuran yönetim, sezon sonunda bu paranın iki katını geri alma planlarını yapıyor.
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Haberde Marcao-Kerem Aktürkoğlu ikilisine toplam 50 milyon Euro değer biçen yönetimin rekor bonservis bedeli beklediği aktarıldı.
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Başkan Burak Elmas'ın danışmanı olan Luis Campos da Marcao ve Kerem'in olası satışında bağlantılarını kullanacak. Kerem'e Lyon'un resmi teklif yapması kesinleşti. İtalyan kulüpleri de Marcao için kapıyı çalacak. Brezilyalı stoper, UEFA Avrupa Ligi'nde forma giydiği 8 maçın 7'sinde haftanın 11'ine seçildi.