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Galatasaray-Beşiktaş maçından kareler

08 Mayıs 2021 22:48

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Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray, evinde Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla lider Beşiktaş ile arasındaki puan farkını 3'e indiren sarı-kırmızılılar, şampiyonluk yarışında yola "devam" dedi.

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Galatasaray-Beşiktaş maçından kareler

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Galatasaray-Beşiktaş maçından kareler

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