Fransa'da 'Dalton Kardeşler' sokakta: Rapçiler, tutuklanan arkadaşları için kostümlerle eylem yapıyor
Fransa'da, arkadaşlarının klip çekimi sırasında motosikletle tehlikeli sahneler sergilediği gerekçesiyle tutuklanmasını protesto eden bir grup rapçinin, yüzleri maskeli ve "Dalton Kardeşler" kostümlü eylemleri yetkilileri tedirgin ediyor.
08 Kasım 2021 14:00
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Fransa'da, arkadaşlarının klip çekimi sırasında motosikletle tehlikeli sahneler sergilediği gerekçesiyle tutuklanmasını protesto eden bir grup rapçinin, yüzleri maskeli ve "Dalton Kardeşler" kostümlü eylemleri yetkilileri tedirgin ediyor.
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Lyon kentinde, rapçilerden oluşan bir grup, ağustostaki klip çekimi sırasında motosikletli sahnelerinde "trafik kurallarını hiçe saydığı ve paniğe neden olduğu" gerekçesiyle 9 ay hapse mahkum edilen "Many-GT" lakaplı Mehdi Fiad isimli rap şarkıcısının serbest bırakılması için birkaç aydır sarı çizgili elbiselerle motosikletli eylemler düzenliyor.
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Dalton kardeşlere benzer kostümler giyerek caddelerde motosikletleriyle "taşkınlık" yapan grup, yer yer futbol maçlarında kostümleriyle sahaya dalıyor, bazen de hapishaneler dahil resmi binaların duvarlarına tırmanıyor.
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Fransız polisi "Daltonlar"dan bazılarını teşhis etse de eylemlere katılan bazıları ise hala aranıyor.