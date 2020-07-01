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Fortune 500 Türkiye listesi açıklandı; TÜPRAŞ yine zirvede

Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin yer aldığı Fortune 500 Türkiye araştırmasına göre, şirketlerin 2019 yılı net kârı bir önceki yıla göre, yüzde 44.5 artarak 78.1 milyar TL’ye, net satış gelirleri ise yüzde 14.9 artışla 1.8 trilyon TL’ye yükseldi. Geçen yılki listeyle kıyaslandığında, net kâr yükselirken, net satış gelirleri hız kesti.

01 Temmuz 2020 19:03

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TÜPRAŞ’ın birinci olduğu Fortune 500 Türkiye, bu yıl da Fortune 500 ABD’nin birincisi olan Walmart'ı yakalayamadı. Listenin ilk 20 sırasında yer alan şirketler şöyle...

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20- İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. - Net satış: 18,1 milyar TL

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19- Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. - Net satış: 19,3 milyar TL

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18- Enerjisa Enerji A.Ş. - Net satış: 19,4 milyar TL

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17- Migros Ticaret A.Ş. - Net satış: 23,1 milyar TL

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16- Anadolu Efes - Net satış: 23,3 milyar TL

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15- Türk Telekomünikasyon A,Ş. - Net satış: 23,6 milyar TL

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14- Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Net satış: 25,1 milyar TL

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13- Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) - Net satış: 25,9 milyar TL

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12- Ahlatcı Metal Rafineri A.Ş. - Net satış: 26,8 milyar TL

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11- Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. - Net satış: 27,4 milyar TL

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10- Rönesans İnşaat - Net satış: 28,7 milyar TL

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9- Arçelik - Net satış: 31,9 milyar TL

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8- Ahlatcı Kuyumculuk - Net satış: 34,7 milyar TL

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7- Ford Otomotiv - Net satış: 39,2 milyar TL

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6- Bim - Net satış: 40,2 milyar TL

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5- Opet Petrolcülük A.Ş. - Net satış: 46,3 milyar TL

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4- Petrol Ofisi - Net satış: 53,6 milyar TL

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3- THY - Net satış: 75,1 milyar TL

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2- Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) - Net satış: 87,9 milyar TL

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1- Tüpraş - Net satış: 89,6 milyar TL

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