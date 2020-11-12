Formula 1 otomobilleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde
9 yıl sonra İstanbul'a dönen Formula 1 yarışlarının tanıtım çekimleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapıldı.
12 Kasım 2020 08:59
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Intercity İstanbul Park'ta 13-15 Kasım'da gerçekleştirilecek Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si öncesi tanıtım filminin çekimleri tamamlandı.
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Türkiye ve İstanbul'un tanıtımı amacıyla şehrin çeşitli bölgelerinde çekilen tanıtım filminin son aşaması, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gerçekleştirildi.
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Tanıtım filminde Formula 1 takımlarından Red Bull Racing pilotu Alexander Albon ve AlphaTauri sürücüsü Pierre Gasly yer aldı.
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Çekimler kapsamında pilotlar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dünyanın ilk kıtalar arası "pit-stop"unu icra etti.
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Dünya genelinde yüz milyonlarca izleyiciye ulaşması planlanan tanıtım filminde Sultanahmet, Galata Köprüsü, Avrasya Tüneli, Arnavutköy-Bebek sahil yolu, Kız Kulesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gibi önemli lokasyonlara yer verildi.
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Formula 1 otomobilleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde
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Formula 1 otomobilleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde
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Formula 1 otomobilleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde
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Formula 1 otomobilleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde