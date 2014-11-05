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Fizik kurallarına meydan okuyan meditasyon kuleleri

05 Kasım 2014 11:12

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Sanatçı Michael Grab’in taşları kullanarak oluşturduğu bu meditasyon kuleleri, bir sihirbazlık işi gibi görünüyor. Yüksek bir dengeyle üst üste koyduğu taşlardan kuleler yapan Grab, fizik kurallarına meydan okuyor gibi…

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Meditasyon kulelerini oluşturmak için yoğun bir konsantrasyon gerekiyor. Grab, kulelerini yaparken dakikalarca donmuş gibi duruyor ve çok küçük değişiklikler yaparak, taşların mükemmel bir dengede durmasını sağlıyor. (Kaynak: Radikal)

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