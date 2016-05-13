Ferhan Şensoy, Dümbüllü'nün kavuğunu Rasim Öztekin'e devretti

Tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, İsmail Dümbüllü'nün Münir Özkul'a devrettiği, Hasan Efendi'nin kavuğunu, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin'e devretti.
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Orta oyunu ve Tulûat (doğaçlama) sanatçısı İsmail Hakkı Dümbüllü, ustası Kel Hasan’dan devraldığı kavuğu, 1968’de oyuncu Münir Özkul’a devretmişti.
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Kavuk 1989 yılında ise Münir Özkul tarafından Ortaoyuncular Tiyatro Topluluğu’nun kurucusu Ferhan Şensoy’a devredilmişti.
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Kavuk son olarak da Şensoy tarafından oyuncu Rasim Öztekin’e devredildi.
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Beyoğlu'ndaki Ses Tiyatrosunda düzenlenen törenle kavuğu devreden Şensoy, 1980'de Ortaoyuncular'ı, 1981'de de kendi üslubunda oyuncular yetiştirmek üzere Nöbetçi Tiyatro'yu açtığını söyleyerek, Rasim Öztekin'in Nöbetçi Tiyatro'ya ilk katılanlardan biri olduğunu söyledi.
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Kavuğun ilk sahibi Hasan Efendi'nin de Ses Tiyatrosu'nda oynadığına dikkati çeken Şensoy, şöyle devam etti: "Hasan Efendi'nin kavuğunu devrettiği çırağı İsmail Dümbüllü, bu tiyatroda oynamış. Münir Özkul meslek yıllarında bu tiyatroda, Ortaoyuncular'a katıldıktan sonra da bu tiyatroda oynadı. Rasim'le biz 20 küsur yıldır bu tiyatroda oynuyoruz. Kavuk 100 yılı aşkın süredir Ses Tiyatrosu'ndan çıkmamış. Kavuk, Ses Tiyatrosu'nu seviyor. Bana emanet edilen bu kavuğu, Rasim Öztekin'e devretmekten gurur duyuyorum. 5. kavukluyu selamlıyorum."
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Rasim Öztekin, Şensoy'un çırağı olmaktan gurur duyduğunun altını çizerek, şunları söyledi: "Ben (kavuğu) çok çabuk devretmek isterim ki bu gelenek sürsün ve gerçekten bir gelenek haline gelsin. Bunu layık olana ve çabuk devrettiğim sürece bu gelenek sürecektir. Bu geleneğin sürmesi, daha önce bu kavuğu kazananlar için de iyi bir şey. Benden sonra bittiği zaman bu geleneğin bir anlamı kalmayacak çünkü. Kavuk müzeye gittiği zaman hiçbir anlamı kalmayacak. Dolayısıyla bu geleneğin sürmesi lazım."