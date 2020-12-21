Fenerbahçe yönetiminden Erol Bulut kararı

Teknik direktörü Erol Bulut’un yönetimindeki Fenerbahçe’nin kötü giden grafiği taraftarın tepkilerine neden olmaya devam ediyor. Geleceği tartışma konusu olan teknik adamın performansından yönetim de rahatsız.
21 Aralık 2020 14:02
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Fenerbahçe, Erol Bulut gündemiyle meşgul olmaya devam ediyor. Gaziantep yenilgisi sonrası hedef tahtasına oturan Erol Bulut ile ilgili Fenerbahçe yönetimi de yol haritasını çizdi. Ali Koç ve ekibi, Başakşehir maçı ile başlayacak zorlu süreçte teknik kadro ile ilgili nasıl bir yaklaşımda bulunacağına karar verdi.
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Süper Lig’de son 6 haftada 4 yenilgi alan Fenerbahçe’de arka arkaya kötü sonuçlar gelmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Erol Bulut ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Son olarak Gaziantep karşısında da sahadan 3-1 mağlup ayrılan sarı-lacivertli takımda teknik direktör Erol Bulut’un koltuğu iyice sallanmaya başladı.
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Ciddi şekilde eleştiri alan genç teknik adamın geleceği merak ediliyor. Yönetim de gidişattan memnun değil. Ancak alınacak radikal bir kararın tüm sezonu kaybettirmesi söz konusu. Dolayısıyla yönetim ilk yarının sonuna kadar bekleyip ona göre bir karar vermeyi planlıyor.
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Mevcut şartlarda yerli teknik adam havuzu sarı-lacivertliler için oldukça daraldı. Erol Bulut’un takımın başına geçmesindeki etkenlerden biri de zaten buydu. Bulut’un ayrılması sonrası yerli bir teknik adam bulmak kolay değil. Yabancı teknik adamda da takımı ve ligi tanımama sorunundan çekiniliyor.
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Bu yüzden ilk hedef hocanın ve takımın toparlanmasını beklemek olacak. Ligin öncekilerden daha da uzun olması ve oynanan kötü futbola karşın takımın puan olarak zirveye yakın olması nedeniyle yönetim biraz daha durumun toparlanmasını bekleyecek. Ayrıca devre arası transfer döneminde de gerekli takviyeler yapılacak.
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Sarı-lacivertliler adına Gaziantep maçının ikinci yarısı umut verdi. Takım daha önceki maçlarda geriye düştüğünde gerekli reaksiyonu veremiyordu. Son Gaziantep maçında ise ikinci yarı etkili oynayan bir takım vardı. Yönetimin mevcut takım ve teknik heyete biraz daha süre vermesindeki temel sebeplerinden biri de bu oldu.
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2018-2020 arası 24 aylık sürede Fenerbahçe tam 47 farklı futbolcu getirdi. 2018-19 sezonunda 16 yeni futbolcu, 2019-20 sezonunda 13 yeni futbolcu ve 2020-21 sezonunda 18 yeni futbolcu kadroya katıldı. Buna karşın istenen düzeye ulaşılamadı.Her ne kadar Muriç ve Eljif Elmas gibi isimlerden 35 milyon euroya yakın para kazanılsa da takıma katılan oyunculardan bir türlü üst düzey verim alınamadı. Gelinen noktada Ocak 2021’de yeniden transferler yapılması düşünülüyor. Özellikle defans hattı ve kanatlara takviyeler için araştırmalar yapılıyor.
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Sarı-lacivertlilerde 24 aylık süreçte önce Damien Comolli bu sezon da Emre Belözoğlu ile sportif direktörlük sistemi sürüyor. Her iki ismin görevde olduğu transfer dönemlerinde yapılan stoper transferleri bir türlü başarı bulamadı. Comolli döneminde gelen Zanka, Reyes ve Rami gibi isimler katkı sağlayamadan ayrıldı. Bu sezon gelen Tisserand ve Lemos da son haftalarda ciddi eleştirler alan, hatalarıyla takımın saha sonuçlarını direkt etkileyen isimler oldu.
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Sportif açıdan başarılardan uzak kalan Fenerbahçe’de son 24 ayda ciddi bir teknik direktör sirkülasyonu oldu. Başkan Ali Koç ve yönetim göreve geldiğinde mevcut teknik adam Aykut Kocaman’la çalışmak istemedi. Fenerbahçe’yi 2. sırada bırakan ve kupa finaline taşıyan Kocaman sonrasın Cocu göreve geldi. Fenerbahçe’ye gelmeden önce PSV’yi 3 kez şampiyon yapan Cocu, 10. haftada görevden ayrıldı. Ardından bir aylık süreç yardımcısı Erwin Koeman ile geçti. 2013-14’teki son şampiyonluğun mimarı Ersun Yanal’la yola devam eden Fenerbahçe yine istediğini bulamadı ve 1.5 sezon sonra vedalaşıldı.
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Fenerbahçe Yönetimi, son 4 lig maçında alınan 3 yenilgi sonrası teknik direktör Erol Bulut için kazan kaldırdı.Yöneticilerin, başkan Ali Koç'un şimdilik arkasında durduğu Bulut'un gönderilmesini istediği yerine ise Lucien Favre'nin takımın başına geçmesini teklif ettiği öğrenildi.
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Bulut'un gönderilmesini neredeyse yönetimin tamamı talep ederken, Ali Koç ise Erol Bulut'u ani bir kararla göndermek istemiyor. Koç, hafta içi oynanacak Başakşehir maçını bekliyor.Çarşamba günü oynanacak olan Başakşehir maçının Bulut'un kader maçı olacağı konuşuluyor.Olası bir puan kaybında başkan Ali Koç da Bulut'un arkasında durmayacak.
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Yönetimin Borussia Dortmund'dan ayrılan Favre için Koç'a baskı yaptığı ve "Favre boştayken takımın başına getirelim. Bulut'u göndermekte gecikirsek elden kaçabilir" dediği belirlendi
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Son olarak Borussia Dortmund'da çalışan 61 yaşındaki teknik adam, daha önce Hertha Berlin, Nise, Zürich, ve Mönchengladbach gibi takımları çalıştırmıştı.