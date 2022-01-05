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Fenerbahçe'den Napoli'ye 16 milyon euroya transfer olmuştu; Eljif Elmas dünyanın en değerli futbolcuları listesinde!

Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES), futbolcuların piyasa değerlerini güncelledi.

05 Ocak 2022 18:59

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Fenerbahçe'den Napoli'ye 16,1 milyon Euro'ya transfer olan Eljif Elmas değerini 4,6 kat arttırarak 75,1 milyon Euro'ya yükseltti. İşte dünyanın en değerli 10 futbolcusu

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10) FRANKIE DE JONG - 115.2 MİLYON EURO

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9) PEDRİ - 118 MİLYON EURO

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8) RUBEN DIAS - 120.5 MİLYON EURO

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7) ALPHONSO DAVIES - 122.3 MİLYON EURO

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6) JUDE BELLINGHAM - 130.1 MİLYON EURO

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5) FLORIAN WIRTZ - 133.0 MİLYON EURO

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4) MASON GREENWOOD - 133.9 MİLYON EURO

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3) ERLING HAALAND - 142.5 MİLYON EURO

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2) PHIL FODEN - 152.6 MİLYON EURO

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1) VINICIUS JR. - 166 MİLYON EURO

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EN DEĞERLİ 44. FUTBOLCU | CIES'in açıkladığı yeni piyasa değerlerine göre 2019'da 16.1 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'den Napoli'ye giden Eljif Elmas'ın değeri 75.1 milyon Euro'ya yükseldi. Değerini 4.6 kat arttıran Makedon oyuncu dünyanın en değerli 44. futbolcusu oldu.

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