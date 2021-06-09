Fenerbahçe'de 9 isimle yollar ayrılıyor

Fenerbahçe, gelecek sezonun kadrosunu inşa etmek için kolları sıvadı.
09 Haziran 2021 12:20
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Fenerbahçe, gelecek sezonun kadrosunu inşa etmek için kolları sıvadı.
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Sabah gazetesinin haberine göre; yeni teknik direktör konusunda Alman veya Portekiz modeli isteyen Sarı-lacivertliler, transferde de Portekiz pazarına gözünü dikti. Fenerbahçe, geçen sezon sakatlığı nedeniyle çok az forma şansı bulan Diego Perotti'nin yerine Braga'nın 27 yaşındaki kanat oyuncusu Fabio Martins'i transfer etmek istiyor. Ayrıca, Sarı-lacivertliler, yabancı sınırı nedeniyle 9 oyuncusuyla yollarını ayıracak.
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Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon kiralamak istediği Fabio Martins'i yeniden gündemine aldı. Sarı-lacivertliler, sezonu Suudi Arabistan takımı Al Shabab'da geçiren 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu için kulübü Braga ile temasa geçti. Kanarya, stoper, santrfor ve bek arayışında da Portekiz pazarına gözünü dikti. Ayrıca, Sarı-lacivertliler, yabancı sınırı nedeniyle 9 oyuncusuyla yollarını ayıracak.
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Perotti'nin sakatlığı nedeniyle boşalan sol açık bölgesine düşünülen Fabio Martins, Al Shabab'da 23 maçta forma giyip 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Martins bir önceki sezon ise Portekiz'de 29 mücadelede 12 gol, 6 asistle dikkat çekmişti.
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Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un seçimi kazanması ve yeni sezonda da takımın başına Portekizli bir teknik adamın gelmesi durumunda Martins'in uyum sorunu çekmeyeceği düşünülüyor. Sarı-Lacivertliler'in, Portekiz Ligi'nden başka isimlerle de temas kurduğu ve stoper, santrfor ile bek mevkileri için yabancı alternatiflerle çalışmaların sürdüğü ifade edildi. Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösterilen Martins, sol kanadın yanı sıra sağ kanat ve forvet arkasında da görev yapabiliyor.
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Fenerbahçe, TFF'nin, yabancı kararını yeniden gözden geçireceğini açıklamasının ardından beklemeye geçerken önlemlerini de alıyor. Kadrosunda kiralıklarla birlikte toplam 17 yabancısı bulunan sarı-lacivertliler, bunların en az 8'ini gönderecek.
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Zanka, Dirar, Frey ve Ademi düşünülmüyor. Lemos, Çaykur Rizespor'a kiralık gitmeye hazırlanıyor. Samatta, Thiam, Perotti, Novak gibi isimlerle de yolların ayrılması planlanıyor. Böylelikle yeni transferler ve yabancı kuralıyla ilgili rahatlama sağlanmış olacak.