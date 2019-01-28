'Feministler, ne düşünüyorlardı?' belgeselinden 5 alıntı
Netflix belgesellerinden ‘Feminists: What They Were Thinking?’, ‘Feministler: Ne Düşünüyorlardı?’, ABD’li oyuncu ve fotoğrafçı Cynthia MacAdams’ın 1977 yılında yayımlanan ve dönemin feminist kadınlarının portrelerinin yer aldığı kitabından başlayarak feminizmin bir dönemine, o dönemin temsilcilerine ve o zamanlara keyifli bir yolculuk sunuyor. Johanna Demetrakas’ın yönetmenliğini yaptığı belgeselde Jane Fonda, Lily Tomlin, Judy Chicago ve Laurie Anderson’ın da aralarında ikinci dalga feministlerle yapılan söyleşilere de yer veriliyor. İşte okuduğunuzda ‘Feminists: What They Were Thinking?’ belgeselini merak etmenize sebep olacak beş alıntı…
28 Ocak 2019 16:43
'Feministler, ne düşünüyorlardı?' belgeselinden 5 alıntı
'Feministler, ne düşünüyorlardı?' belgeselinden 5 alıntı