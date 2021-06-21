Fatih Terim, yeniden Florya'da

Galatasaray Kulübü'nde Burak Elmas'ın başkanlığa seçilmesinin ardından görevine devam edeceği açıklanan teknik direktör Fatih Terim, yeni sezon öncesi sarı-kırmızılı takımının başında ilk antrenmanına çıktı.
21 Haziran 2021 12:30
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Galatasaray Kulübü'nde Burak Elmas'ın başkanlığa seçilmesinin ardından görevine devam edeceği açıklanan teknik direktör Fatih Terim, yeni sezon öncesi sarı-kırmızılı takımının başında ilk antrenmanına çıktı.
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Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas, dün yaptığı paylaşımda Fatih Terim'le devam edeceğini ve Florya'da takımın başında olacağını açıklamıştı.
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Sabah saatlerinde Florya'ya yeniden giriş yapan teknik adam, oyuncular ve teknik ekiple selamlaştı. Ardından antrenman sahasına geçen Terim, futbolcular tarafından alkışlarla karşılandı. Oyuncularla tek tek tokalaşan Terim, ‘’Hayırlı olsun hepimize" dedi.
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Fatih Terim, daha sonra antrenörler Selçuk İnan ile Necati Ateş'ten bilgi aldı. Galatasaray'da sözleşmesi sona eren ve yeni sezonda devam etmesi beklenen kaptan Arda Turan da antrenmanı takip etti.
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İdmanda sarı-kırmızılı futbolcular güç ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirirken, tesislerin yakınında bulunan bir evin balkonundan Galatasaraylı bir taraftar Fatih Terim'e, "Hocam, evinize hoş geldiniz" diye seslendi. Terim de taraftara el sallayarak karşılık verdi.