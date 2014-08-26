Fatih Terim ve Şahan Gökbakar'dan botla Bodrum turu
26 Ağustos 2014 10:56
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Milli takımlar teknik direktörü Fatih Terim, yazın son günlerinde Bodrum'da görüntülendi.
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Hürriyet'ten Cenk Tezel'in haberine göre, Türkbükü’ndeki evinde tatil yapan Fatih Terim, önceki gün zodyak bota atlayıp ünlü komedyen Şahan Gökbakar’la buluştu.
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Koyu Galatasaraylı Gökbakar’la futbol sohbeti yapan Terim, kendi kullandığı zodyak botla kıyıları gezdi.
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Terim’in yanında uzun yıllar yardımcılığını yapan Müfit Erkasap da vardı.
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