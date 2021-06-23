Fatih Terim kararını verdi; işte Galatasaray'dan ayrılacak isimler
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yeniden Florya'ya geri dönmesiyle transferde hareketli saatler yaşanmaya başladı.
23 Haziran 2021 12:02
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Milliyet gazetesinin haberine göre; Galatasaray'da 4. Fatih Terim dönemi dün resmen başladı. Fatih Terim yeniden Florya'ya geri döndü ve yardımcılarıyla durum değerlendirmesi yaptı. Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynanacak PSV maçı öncesi kamp kadrosunu şekillendirmek isteyen Terim, transfer raporunu yönetime iletti. Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimler de netlik kazandı.
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Fatih Terim kısa süreli ayrılığın ardından Florya'ya geri döndü. Tecrübeli teknik adam Florya'da çalışanlar ve yardımcılarıyla selamlaştıktan sonra futbolcularla hasret giderdi.
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Florya'da 4. Fatih Terim döneminin resmen başlamasıyla birlikte kamp hazırlıkları da yakın zamanda başlayacak. Terim'in yurt dışında kamp yapmak istediği belirtilirken yeni transferlerin de yurt dışı kampına yetiştirilmesi için yoğun çalışma başladı.
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Fatih Terim hazırladığı transfer listesini yönetime iletirken başkan Burak Elmas ve kurmaylarının daha önce görüşme gerçekleştirdiği 12 futbolcu ve Terim'in listesindeki futbolculardan oluşan liste doğrultusunda transfer çalışmalarına hız verdiği belirtildi. Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimler de belli oldu.
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Sarı Kırmızılılarda takımdan gönderilmek istenen ilk isim Cezayirli yıldız Sofiane Feghouli... Galatasaray'da 4 yıldır forma giyen yıldız futbolcunun 1 yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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La Liga'da 19. sırayı alarak bir alt lige düşen Real Valladolid'in Feghouli için ısrarı sürüyor. İspanyol basını Valladolid'in Feghouli'yi kadroya katmak için Galatasaray ile görüşme gerçekleştireceğini iddia etti.
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Galatasaray'dan bonuslar hariç yılda 3 milyon 750 bin euro kazanan Feghouli'nin de Galatasaray'dan ayrılmaya sıcak baktığı ve yeniden İspanya'da forma giymek istediği iddia edildi.
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El Gol Digital'de yer alan habere göre Real Valladolid'in Fatih Terim tarafından kadroda düşünülmeyen Feghouli için Galatasaray'a 1.5 milyon euro önereceği iddia edildi. Feghouli için Yunanistan'da Olympiakos da devrede.
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Galatasaray'da Feghouli gibi ayrılığına kesin gözüyle bakılan bir diğer isim Kolombiyalı golcü Radamel Falcao... Galatasaray'a transfer olduğu günden bugüne sakatlık problemleriyle boğuşan yıldız golcünün MLS takımlarıyla görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.
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Galatasaray'dan bonuslar hariç yılda 5 milyon euro kazanan ve takımın en fazla kazanan oyuncusu konumunda bulunan Falcao, Fatih Terim tarafından kadroda düşünülmüyor. Mustafa Muhammed' kadrosunda bulunduran ve Halil Dervişoğlu için Brentford ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray'da Falcao gözden iyice düşmüş durumda.
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Radamel Falcao'nun bonservisini alıp ABD'ye transfer olması bekleniyor. Galatasaray, Feghouli ve Falcao'nun ayrılığından yaklaşık 10 milyon euro kar elde etmiş olacak. TFF'nin harcama limitlerine göre hareket eden Galatasaray Feghouli ve Falcao dışında birkaç isimle daha yolların ayrılabileceği iddia edildi.
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Bu isimlerden bir diğeri ise Senegalli Mbaye Diagne... Geçtiğimiz sezonun devre arasında West Bromwich Albion'a kiralık olarak transfer olan ve başarılı performansıyla dikkat çeken Diagne için özellikle Premier Lig devrede olduğu belirtilmişti.
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Mbaye Diagne için İtalya Serie A ekiplerinden Torino'nun da yakın takipte olduğu ve Galatasaray'a resmi teklifte bulunabileceği aktarıldı. Galatasaray'ın Diagne'den 5-10 miloyn euro arasında gelir elde etmeyi planladığı ifade edildi.
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Galatasaray'dan yıllık 2.4 milyon euro kazanan Diagne'nin takımdan ayrılması durumunda Sarı Kırmızılılar nefes alacak. Galatasaray'da hedef Feghouli, Falcao ve Diagne'nin yıllık maaş yükünden kurtulmak.
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Feghouli, Falcao ve Diagne dışında Luyindama'ya da Rusya'dan Spartak Moskova'nın talip olduğu ileri sürülmüştü. Fatih Terim'in Luyindama konusunda henüz kesin kararını vermediği ve kamp sürecinde oyuncuyu yakından takip edeceği iddia edildi.
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2018-2019 sezonunun devre arasında Belçika'nın Standard Liege takımından transfer edilen Luyindama, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde müthiş bir performans sergilemiş fakat ardından yaşadığı sakatlık problemleri sebebiyle uzun süre yeşil sahalardan uzak kalmıştı. Luyindama, Fatih Terim'in gözüne girmeyi başaramazsa transfer listesine eklenecek. Galatasaray'ın Luyindama'dan beklentisi 5 ila 10 milyon euro arasında...
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Galatasaray'da geçtiğimiz sezon farklı takımlarda kiralık olarak forma giyen Jesse Sekidika, Yunus Akgün, Emin Bayram, Gökay Güney, Süleyman Luş ve Erkan Süer gibi isimlerin yanı sıra U19 takımından Eren Aydın, Sarper Çağlar ve Bartuğ Elmaz'ın da kamp boyunca gelişimlerine göre karar verilecek. Fatih Terim'in genç isimleri kamp kadrosuna dahil etmesi bekleniyor.