"Evlenmeyip evde kalıyorlar" diyen Erdoğan'a sosyal medyadan cevap: #EvlenmiyorumÇünkü
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü "Maalesef gençlerimiz genç yaşta evlenmiyor. Çoğu 30'u aşkın evleniyor ya da çoğu evde kalıyor. Böyle bir şey olur mu ya? Evlilik dışı hayat biçimi özendirilmeye çalışılıyor. Aman bunlara dikkat edin" sözlerine sosyal medya kullanıcılarından cevap geldi
09 Ocak 2020 18:29
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medyadan cevap: #EvlenmiyorumÇünkü
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"Evlenmeyip evde kalıyorlar" diyen Erdoğan'a sosyal medyadan cevap: #EvlenmiyorumÇünkü