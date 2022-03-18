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Everton-Newcastle maçında bir taraftar, kendini boynundan kale direğine kelepçeledi

18 Mart 2022 00:19

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İngiltere Premier Lig'de Everton ile Newcastle United arasında oynanan karşılaşmada bir taraftar, kendini plastik kelepçe ile kale direğine kelepçelediği için oyun durdu.

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Goodison Park'ta oynanan müsabaka 0-0 eşitlikle devam ederken bir taraftar sahaya girerek eşine ender rastlanır bir olaya imza attı.

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Everton kalesine yönelen taraftar, plastik kelepçeyle kendini boğazından kale direğine bağladı.

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Güvenlik görevlileri kendini direğe kelepçeleyen taraftarı olduğu yerden ayırmak için uzun uğraşlar verdi.

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Everton'ın koruduğu kaleye bir anda atlayıp kendisini bağlayan kişi için güvenlik görevlileri seferber oldu. 1 metreyi aşkın cıvata kesiciler ile taraftarın kale direğinden ayrılması için uğraşılırken, ancak 8-9 dakika sonra kurtarıldı. Taraftarın Birleşik Krallık hükümetinin yeni fosil yakıt yatırımlarına karışmasını protesto etmek için bu eylemi gerçekleştirdiği öne sürüldü.

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Kelepçe uzun süre protestocu taraftarın boynundan çıkarılamazken sahaya demir kesici makas getirildi.

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Güvenlik güçleri büyük uğraşların ardından protestocu taraftarı direğe bağlayan plastik kelepçeyi kesmeyi başardı.

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Boynunda plastik kelepçe çıkarılan taraftar saha apar topar dışına çıkarıldı.

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Taraftarın Birleşik Krallık hükümetinin yeni fosil yakıt yatırımlarına karışmasını protesto etmek için bu eylemi gerçekleştirdiği öne sürüldü.

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