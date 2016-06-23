EURO 2016 ikinci tur eşleşmeleri belli oldu
23 Haziran 2016 16:48
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EURO 2016'da son 16'ya kalan takımlar arasındaki 2. Tur eşleşmeler belli oldu. İşte eşleşen takımlar, karşılaşma tarih ve saatleri …
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İsviçre - Polonya, 25 Haziran Cumartesi günü saat 16.00'da karşı karşıya gelecek.
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Galler - Kuzey İrlanda 25 Haziran Cumartesi günü saat 19:00'da karşı karşıya gelecek.
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Hırvatistan - Portekiz 25 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'de karşı karşıya gelecek.
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Fransa - İrlanda Cumhuriyeti 26 Haziran Pazar günü saat 16:00'da karşılaşacak.
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Almanya - Slovakya 26 Haziran Pazar günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.
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Macaristan - Belçika 26 Haziran Pazar günü saat 22:00'de karşılaşacak.
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İtalya - İspanya 27 Haziran Pazartesi günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.
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İngiltere - İzlanda 27 Haziran Pazartesi günü saat 22.00'de karşı karşıya gelecek.
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