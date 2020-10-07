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Estetik yaptırdığı dudağı çürüyerek düştü!

Antalya'da yaşayan Songül Uzunoğlu, daha güzel görünmek için yaptırdığı 4 estetik operasyon sonrasında alt dudağını kaybetti

07 Ekim 2020 08:59

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Antalya'da aşçılık yapan 3 çocuk annesi Songül Uzunoğlu'na, yüzündeki dolgu işlemi tamamlanmadan, ameliyatı yapan doktorlar tarafından, "Alt dudağınıza da dolgu yapalım, çok daha iyi görünür" önerisinde bulunuldu

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Alt dudağına yapılacak işlem için gün sayan Songül Uzunoğlu'na nisan ayında yapılan ikinci operasyon da sonuç vermedi

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Uzunoğlu'nun göbek bölgesinden alınan yağ dokusu yanaklarına uygulanırken, alt dudağına da dolgu yapıldı.

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Bir sabah uyandığında çene altında morluklar ile alt dudağında siyahlaşma ve çürüme olduğunu gören Uzunoğlu, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde tedaviye alındı

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Psikolojik olarak çok kötü olduğunu söyleyen Uzunoğlu, "Dudağımın kötü görüntüsü nedeniyle yakın çevremi kaybettim. Maskeyle kendimi kamufle ediyorum" diye konuştu

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Gülmeyi unuttuğunu, mimiklerini kaybettiğini aktaran Uzunoğlu, "Kahve içmeyi, sıcak yemek yemeyi özledim. Dudağınız yoksa siz tam olamıyorsunuz" dedi

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