Eski menajerin Amber Heard'e mesajları ortaya çıktı: Bu sorunları istemiyorsan ünlü erkeklerle çıkma
Oyuncu Johnny Depp’in kendisinden şiddet gördüğünü öne süren eski eşi Amber Heard’e açtığı karalama davasında çiftin eski menajeri ifade verdi. Menajer Christian Carino, Heard’ün Depp ile ilişkilerini düzeltmeye çalıştıkları dönem Twitter’ın yeni sahibi, Tesla CEO’su Elon Musk ile birlikte olduğunu söyledi.
28 Nisan 2022 08:55
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Oyuncu Johnny Depp’in kendisinden şiddet gördüğünü öne süren eski eşi Amber Heard’e açtığı karalama davasında çiftin eski menajeri ifade verdi. Menajer Christian Carino, Heard’ün Depp ile ilişkilerini düzeltmeye çalıştıkları dönem Twitter’ın yeni sahibi, Tesla CEO’su Elon Musk ile birlikte olduğunu söyledi.
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Duruşmada ifade veren Creative Artists Agency’den menajer Christian Carino, Heard’ün Depp ile ilişkisini düzeltmeye çalıştığı 2016 yılında bir dönem Elon Musk ile vakit geçirdiğini söyledi. Carino, Musk ile geçirilen dönemin Heard, Depp’le ilgili şiddet iddialarında bulunduktan iki ay sonra, çift ayrı olduğunda yaşandığını belirtti.
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Mahkemede, 2017 yılında Carino ve Heard arasındaki mesajlaşmalar okundu. Carino, Musk’la ilgili Heard’e mesajında “Ona aşık değildin” yazarken Heard’ün Depp’le ilgili mesajında “Tanrım onu özlüyorum” dediği görüldü.
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Başka bir mesajlaşmada ise Heard’ün Carino’ya “Yine bir erkeğin düşüşüme neden olmasından nefret ediyorum” dediği, Carino’nun “Kişisel yaşamının basında yer almasını istemiyorsan ünlü adamlarla birlikte olma. Uber ünlü kişilerle çıkmazsan bunu durdurabilirsin” dediği görüldü.
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Carino, Depp’in Heard’e ilişkin şiddetine dair bir tanıklığı olmadığını, suçlamaların Depp’in kariyerini olumsuz etkilediğini söyledi.