Erdoğan'ın uçağıyla Suudi Arabistan’a giden gazeteciler umre fotoğraflarını paylaştı
03 Mayıs 2022 11:10
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Erdoğan'ın uçağıyla Suudi Arabistan’a giden gazeteciler umre fotoğraflarını paylaştı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cemal Kaşıkçı davasının devredilmesinin ardından Suudi Arabistan'a iki günlük ziyaretinde umre yapmıştı.Erdoğan'a umre ziyaretine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da eşlik etti.
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Bakanların yanı sıra AKP'ye yakın medya kuruluşları temsilcileri ve yazarları da umreye katıldı. Umreye katılanlar arasında Yeni Akit Ankara Temsilcisi ve yazarı Hacı Yakışıklı, Diriliş Postası yazarı Murat Özer, Star Gazetesi yazarı Yakup Köse' de yer aldı.
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Yeni Akit Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı kendisi için, "Mekke'de çok resmî bir Hacı. Üstelik yakışıklı" ifadelerini kullandı.
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Erdoğan'ın uçağıyla Suudi Arabistan’a giden gazeteciler umre fotoğraflarını paylaştı
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Erdoğan'ın uçağıyla Suudi Arabistan’a giden gazeteciler umre fotoğraflarını paylaştı
78
Erdoğan'ın uçağıyla Suudi Arabistan’a giden gazeteciler umre fotoğraflarını paylaştı
88
Erdoğan'ın uçağıyla Suudi Arabistan’a giden gazeteciler umre fotoğraflarını paylaştı