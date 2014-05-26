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En tehlikeli kanser türünün belirtileri

26 Mayıs 2014 15:51

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Kolon kanserinin başlangıç evresinde karında dolgunluk hissi, hafif ağrı, iştah kaybı, kilo kaybı, çabuk yorulma ve ishal ortaya çıkar.

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Ayrıca kabızlık olabilir. Kullanılan ilaçlara rağmen kabızlık devam edebilir

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Bu evrede bağırsak henüz daralmamıştır ve belirtiler bağırsak kanseri tanısı koymak için yeterli değildir. Fakat hastada bu tip şikayetlerin olması hastanın mutlaka incelenmesini gerektirir.

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Görüntüleme yöntemleri kalın bağırsaktaki herhangi bir anormalliği ortaya koyar. Böylece herhangi bir hastalık varsa erken tanı konmuş olur ve hastaların geleceği açısından çok önemlidir.

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Daralma ortaya çıkarsa bağırsaktan dışkı geçişi zorlaşır. Bağırsaktaki maddeler burada birikmeye başlar ve atılamaz. Barsak kokuşması ortaya çıkar. Barsak içeriği, bağırsağın kasılma sonucu ilerlemek ister fakat kanser kitlesi yüzünden bu işlem çok zordur. Bu yüzden hastada kabızlık daha sonra ağrı atakları başlar.

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Kolon kanseri tedavi edilmez ve daha da ilerlerse belirtiler ağırlaşır.

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Yorgunluk, kilo ve iştah kaybı belirginleşir. Hasta hiçbir şey yemek istemez.

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Kansızlık ortaya çıkar ve hastanın rengi atar. Bağırsak tamamen kapanır. Birkaç gün bu şekilde sürer. Daha sonra kanser kitlesi biraz delinir ve bağırsak içeriği atılabilir. Fakat bu olay her zaman böyle sürmez. Bir-iki defadan sonra bağırsak hiç açılmamak üzere kapanır.

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Hastanın durumu oldukça ağırlaşır. Kana zehirli maddelerin geçişi başlar. Bu dönemde başvuran hastaların karınları açılır ve tümörün ameliyatla alınıp alınamayacağı kararlaştırılır. Sıklıkla bu evrede tümörün çıkarılması çok zordur.

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Kolon Kanserinin 8 Belirtisi: Rektumdan kan gelmesi ( rektal kanama ), gaitanın kanla bulaşık olması,

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Tuvalete çıkma alışkanlığında değişiklik

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Gaitanın eskiye oranla incelmesi,

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Kabızlık – İshal durumlarının ortaya çıkması,

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Sık sık tuvalete çıkma isteği, buna rağmen tam boşalamama hissi,

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Karında gaz ağrıları,

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Kansızlık (anemi)

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İzah edilemeyen zayıflama

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