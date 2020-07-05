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Cinsellikte en sık karşılaşılan baskı ve korkular

Cinsellikle ilgili hissedilen baskı ve korkular, kişinin yaşamını ve özellikle de cinsel yaşamını etkiler. Psikiyatrist/Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney en çok karşılaşılan cinsel baskı ve korkuları açıkladı.

05 Temmuz 2020 19:58

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İşte, Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney'e göre en sık karşılaşılan korku ve baskılar... Kaynak: Mahmure-Hürriyet

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İlk seks korkusu

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Kadınlar ilk cinsel birleşmede; hymen'den kaynaklı kanamanın şiddetli olacağı ve durdurulmasının zor olacağı, cinsel birleşme sonucu aşırı bir ağrı olacağı ve üç gün oturamayacağı, cinsel birleşme esnasında kenetlenme olabileceğini ve bu nedenle doktora gitmek durumunda kalınabileceğini düşünürler. Bu korkular nedeniyle cinsel birleşmeden kaçınırlar. Oysaki bunların tamamı yanlış bilgilerdir. Bu kişilerde Vajinusmus (birleşememe) sorunu ortaya çıkabilir.

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Penis büyüklüğü

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Bazı erkekler kendi penislerinin ya çok küçük ya da olduğundan daha büyük olduğunu düşünerek cinsellikten kaçınabilirler. Böyle durumlarda bir Üroloji uzmanına başvurarak durum hakkında bilgi edinilebilir.

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Sertleşme problemleri

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Bazı erkekler bir kez sertleşme sorunu yaşadıklarında bunun kalıcı olabileceğini düşünerek cinsellikten uzaklaşabilirler. Böyle bir sorun yaşandığında, bir cinsel terapiste giderek tedavi olabilirler. Bunun tedavisi mümkündür.

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Cinsellik hakkında konuşma korkusu

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Çiftlerin birçoğu uzun yıllar birlikte olmalarına rağmen cinsellik esnasında istediklerini ya da istemediklerini ifade etmek konusunda oldukça zorlanırlar. Toplumda cinselliği konuşmanın ayıp sayılacağı hatta kadınların bu konuda konuşmalarının başka anlamlara çekilebileceği ile ilgili korkuları olabilir. Bu sorun ileride cinsel isteksizliğe neden olabilir.

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Kadının cinselliği başlatması

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Birçok kadın cinsel isteği olduğu halde; karşı tarafın kendini aşırı istekli, hafif kadın olarak değerlendirebileceği korkusuyla cinselliği başlatmaktan çekienebilir.

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Cinsellikle ilgili aşağılamalar veya aşırı sert eleştiriler

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Çiftlerden birisi cinsellikte aşırı eleştirel davranırsa diğerinin kendine güveni sarsılabilir. Her cinsel ilişki sırasında bir baskı hisseder ve sonunda korkuları gelişir. Bunların sonucu olarak cinsellikte baskı oluşur.

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Bedenini beğenmeme

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Bedenini beğenmeyen ve bu konuda korku yaşayan kişiler cinsellikten uzaklaşabilirler. Bir kısmı ise aşırı karanlık ortam dışında seks yapamayabilir.

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