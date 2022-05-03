En popüler internet tarayıcıları açıklandı: Microsoft Edge, Safari’yi geride bıraktı
En çok tercih edilen internet tarayıcılarının hangileri olduğu açıklandı. Piyasada Google Chrome'un tahtını sarsacak bir rakip olmasa da listenin zirvesinde dikkat çeken bir rekabet var. Öyle ki Microsoft Edge, Apple Safari'yi geride bırakmış durumda.
03 Mayıs 2022 22:08
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Pazar araştırma şirketi StatCounter, dünyanın en çok tercih edilen internet tarayıcılarının hangileri olduğunu araştırdı.
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Yapılan araştırma sonucuna göre Google tarafından piyasaya sürülen Chrome, yıllardır olduğu gibi Nisan 2022'de de dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcısıydı. Öyle ki kullanıcıların yüzde 66,58'i Google Chrome'u tercih ediyor.
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Yapılan araştırmalara göre Chromium tabanlı Microsoft Edge, 2022'de dünyanın en popüler ikinci internet tarayıcısı haline geldi. Kullanıcıların yüzde 10,07'lik bölümü, Nisan 2022 itibarıyla Microsoft Edge kullanmayı tercih ediyorlar. Bu oran Nisan 2021'de yüzde 7,96 olarak kayıtlara geçmişti.
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Nisan 2021'de dünyanın en popüler ikinci internet tarayıcısı Apple tarafından piyasaya sürülen Safari'ydi. Geçtiğimiz yıl kullanıcıların yüzde 10'luk bölümü, Safari kullanıyorlardı. 2022'de ise bu durum değişti. Safari'nin kullanım oranı yüzde 9,62'ye geriledi.
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StatCounter araştırmasında Firefox'un kullanım oranının yüzde 7,87.
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Opera'nın kullanım oranı ise yüzde 2,44 seviyesinde.
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En çok tercih edilen internet tarayıcılarının hangileri olduğu açıklandı. Piyasada Google Chrome'un tahtını sarsacak bir rakip olmasa da listenin zirvesinde dikkat çeken bir rekabet var. Öyle ki Microsoft Edge, Apple Safari'yi geride bırakmış durumda.