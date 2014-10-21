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En ilginç iPhone uygulamaları

21 Ekim 2014 13:17

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Çok kullanışlı uygulamalar bir yana öyleleri var ki hem iğrenç hem de son derece gereksiz. İşte kimi Apple'ın dayanamayıp sonradan yayından kaldırdığı ve iPhone'unuzundan uzak tutmanız gereken o uygulamalar...

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1 dolar karşılığında iPhone'unuz için sanal bir tuvalet kağıdı rulosu satın alabilirsiniz. Tam tuvalet kağıdı hayranlarına göre.

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Pocket heat, telefonunuzun tüm bileşenlerini çalıştırarak onu ısıtmaya çalışıyor. Ancak bu, üşüyen ellerinizi ısıtmaya yeter mi bilemiyoruz.

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Bu uygulama size öpüşmeyi öğretmekte oldukça kararlı. Ancak başarılı olabilir mi, bunu bilemiyoruz.

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Uygulama zıpladığınızda ne kadar süreyle havada asılı kalabildiğinizi ölçüyor. Telefonunuzu havaya attığınızda, ne kadar süre havada kaldığını da ölçüyor. Tabi iPhone'unuzu kırma riskini göze alırsanız.

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Uygulama, 6 farklı renkte ışıklı çubuğu ekranınıza getiriyor. Işık, dokunmaya ve sallamaya duyarlı.

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Rastgele sayılar üreten bir uygulama için kim 4 dolar öder bilmiyoruz.

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Maytap yakmak bu uygulamayla ücretsiz olmasa da mümkün.

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Kendi resminizi çekin ve uygulama size ne kadar çirkin olduğunuzu söylesin. Ancak öncelikle uygulamaya para vererek onu satın almalısınız.

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Justin Bieber'in kılığına girseydiniz nasıl olurdunuz, bu uygulamayla görmeniz çok kolay.

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iPhone'nuzu yatay olarak tutun ve bu uygulamayı başlatın. Testere dönmeye başlayacak ve ekrana kanlar sıçrayacaktır.

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Uygulama iPhone'unuzu bir disko topuna dönüştürüyor.

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Newton sarkacını iPhone'unuza getirmeniz, bu uygulama sayesinde mümkün.

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Kendinizi iPhone'unuzla korumak için bu dijital bıçağa ihtiyaç duyabilirsiniz.

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iPhone ekranınızda dev bir uğur böceği gezmesini istiyorsanız, elinizi cebinize atmalısınız.

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Ücretli uygulama, 10 farklı göz animasyonuyla gözünüzü komik bir hale getirmeye çalışıyor. Bizce işe yaramaz.

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Sanal kar küresi, telefonu sallamaya da duyarlı.

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Mavi karakteriniz ona dokunduğunuz anda kusmaya başlıyor. Üstelik sesli olarak.

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Ördek vaklamasını taklit etmek bu uygulamanın işi.

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Virtual Zippo Lighter, sanal bir çakmak uygulaması. Ancak ne işe yaradığını tarif etmek, bizce biraz güç.

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iBeer sayesinde telefonunuzla sanal bira, kola, su ve kahve

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Traş olacak zaman bulamıyorsanız, cebinizi bir traş makinesine döndüren bu uygulama tam size göre. Şaka bir yana, bu uygulamaya bizce para vermeyin.

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Fluid'de, ekranınızdaki sanal suya dokunarak küçük dalgacıklar oluşturabiliyorsunuz.

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Sivilce patlatmak gibi bir alışkanlık edindiyseniz, bu fazlasıyla iğrenç olan uygulama ile alışkanlığınızı yatıştırabilirsiniz.

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Uyurken horlamıyorsanız, bu uygulamayı iş yerinizde uyurken çalıştırabilir, klavye ve fare seslerini taklit edebilirsiniz.

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Her türlü sanal tostu, gerçek para karşılığında bu uygulama ile yapabilirsiniz.

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Bu uygulamada yapmanız gereken, ekrandaki düğmeyi mümkün olduğunca uzun basılı tutumak. Kısacası, paranızı zamanınızla beraber çöpe atmak için başka bir yol.

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Sevmediğiniz bir kişinin fotoğrafını seçin ve ona dokunarak tükürün. Dikkat: İğrençtir.

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Bu uygulamayla bronzlaşmayacağınız ve bembeyaz kalacağınız kesin. Ama en azından deri kanseri olma riskiniz yok.

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