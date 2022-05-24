Emre Aydın'dan 'business bilet’ tepkisi: Sonradan görme veya görgüsüz falan olduğunuzu gösteriyor bilginiz olsun
24 Mayıs 2022 13:56
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Emre Aydın, business uçak biletlerini sosyal medya hesabından paylaşanlara tepki gösterdi.
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Aydın, bileti paylaşmayı "görgüsüzlük" olarak niteledi.
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Aydın, "Business uçak biletini göstermek için binbir çabayla çektiğiniz Instagram fotoğrafları sizin zengin olduğunuzu değil, bunun nadiren yaşadığınız bir durum olduğunu, bileti muhtemelen başkasına aldırdığınızı, sonradan görme veya görgüsüz falan olduğunuzu gösteriyor bilginiz olsun." paylaşımını yaptı.
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Emre Aydın, ardından, "Bu konu başlığıyla ilgili atarımı da yaptığıma göre çizgi film izlemeye devam edebilirim. İyi günler..." ifadelerini kullandı.
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Emre Aydın'dan 'business bilet’ tepkisi: Sonradan görme veya görgüsüz falan olduğunuzu gösteriyor bilginiz olsun