Emekli olduktan sonra kariyerine geri dönen futbolcular
Futbol tarihinde, kariyerlerini sonlandırıp emekli olduktan sonra birçok kişi sahalara geri döndü. İşte o yıldızlardan bazıları...
17 Aralık 2020 15:25
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PAUL SCHOLES | 2011 yazında futbol kariyerini noktalayan Manchester United efsanesi Paul Scholes, emekli olduktan yaklaşık 6 ay sonra yeşil sahalara geri döndü. Bir Manchester derbisinin kadrosunda ismi yazılan Scholes'un dönüşünü taraftarlar, hatta takım arkadaşları bile o ana kadar bilmiyordu. Futbola geri döndükten sonra bir buçuk sezon daha top koşturan Scholes, 2013 yazında bu kez kalıcı emekliliğe ayrıldı.
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JENS LEHMANN | Arsenal'da geçirdiği 5 yılın ardından Stuttgart'a transfer olan Jens Lehmann, 2010 yılında 40 yaşındayken futbolu bıraktı. Ancak 2011 yılında Arsene Wenger kalecilerini sakatlığa kurban verince Lehmann yardıma koştu. Yedek kaleci olarak kısa süreli kontrat yapılan Lehmann, Manuel Almunia'nın maç öncesi sakatlığının ardından eldivenleri yeniden giydi ve Premier Lig'e geri döndü. Arsenal'ın deplasmanda Blackpool'u 3-1 yendiği maçta kaleyi koruyan Lehmann sonrasında takımdan ayrıldı.
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JOHAN CRUYFF | Hem futbolculuğunda hem de teknik direktörlük kariyerinde simge isimlerden olan Johan Cruyff, Ajax ve Barcelona'daki yıllarının ardından 1978'de futbolu bırakma kararı aldı. Ancak yaptığı yatırımlarla dolandırılan Cruyff, para kazanabilmek için yeniden futbola dönüp Los Angeles Aztecs'le imza attı. Cruyff bu kararından sonra 6 yıl daha futbol oynadı. Hollandalı futbolcu, verdiği kararla ilgili yaptığı bir açıklamada, ''Domuz yetiştiriciliğinden milyonlarca para kaybettim ve bu yüzden futbola geri döndüm'' demişti.
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ROGER MILLA | Kamerun'un futbolcusu Roger Milla, 1989'da futbolu bırakıp Hint Okyanusu'nda bir adaya yerleşti. Ancak dönemin Kamerun Başkanı Paul Biya, Roger Milla'yı göreve çağırdı ve efsane golcü Dünya Kupası'nda boy gösterdi. Ardından 94 Dünya Kupası'nda forma giydi ve Mondragon rekoru kırana kadar Dünya Kupası'nda oynayan en yaşlı futbolcu unvanının sahibiydi.
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MARC OVERMARS | Sakatlığı nedeniyle 31 yaşında futbolu bırakan Marc Overmars, 4 yıl sonra Jaap Stam'ın jübile maçında boy gösterdi. Performansı etkileyiciydi ve birkaç teklif aldı. Overmars önce teklifleri reddetti ancak ardından Go Ahead Eagles'a imza attı ve burada bir sezon oynadıktan sonra tekrar emekli oldu.
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LANDON DONOVAN | ABD futbol tarihinin en büyük yıldızı olarak bilinen Landon Donovan, 2015'in Ocak ayında kramponlarını astı. Ancak bir sonraki sezon simgesi haline geldiği LA Galaxy'de tüm forvetler sakatlanınca Donovan kramponlarını giyip yeniden sahaya çıktı. 2017'de tekrar futbolu bırakan Donovan, 2018'de Meksika takımı Leon'la bir kez daha futbola döndü. Leon'dan sonra yine emeklilik geldi fakat 2019 Ocak ayında bu kez de San Diego Sockers'a katıldı. Landon Donovan, SD Sockers'ın ardından futbolu kesin olarak bıraktı. Donovan kariyerinde 3 kez emeklilikten döndü.
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CARLOS ROA | 1998 Dünya Kupası'nda Arjantin'in kalecilerinden olan Carlos Roa, Mallorca formasıyla önemli başarılar kazandı. 2004'te Albacete'den ayrılırken yeni sözleşme teklifini reddetti. Çünkü inancına göre kıyamet kopacaktı ve bu nedenle bir köye yerleşti. Beklediği tarihte kıyamet kopmayınca Roa futbola geri döndü.
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EDWIN VAN DER SAR | Futbol tarihinin unutulmaz kalecilerinden Edwin van der Sar, 40 yaşındayken Manchester United formasıyla futbola veda etti. Aradan geçen 5 yılın ardından Van der Sar, geçmişte beş sene formasını giydiği Noordwijk için kaleye geçmeyi kabul etti. 45 yaşında futbola dönen Van der Sar, bir maçlık performansıyla izleyenleri etkiledi ve yeniden emekli oldu.
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DIDA | Milan kadrosunun kalesini koruyan Dida, 2010'da 36 yaşındayken futbolu bıraktı. Aradan geçen 2 yılın ardından ülkesi Brezilya'da Portuguesa ile futbola dönen Dida, sonrasında Gremio ve Internacional formaları giydi ve 2016'da 42 yaşında eldivenlerini astı.
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ARTUR ZICO | 1989 yılında 36 yaşındayken futbola veda eden Zico, ardından Brezilya Spor Bakanı olarak bir yıl görev yaptı. Devlet görevinden ayrıldıktan sonra ise yeniden futbola döndü. 1991'de Japon ekibi Kashima Antlers'e imza atan Zico, 1994'te futbolu ikinci kez bıraktı.
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ARJEN ROBBEN | 2019 yazında Bayern Münih'teki sözleşmesinin bitişiyle emekli olan Arjen Robben, o dönem birçok takımın radarındaydı ancak Hollandalı futbolcu kariyerini noktalamaya karar verdi. Aradan geçen 1 yılın ardından Arjen Robben yeniden futbola döndü. Altyapısında yetiştiği Groningen'e imza atan Robben, 10 numaralı formasıyla Eredivisie'de top koşturacak.
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PETR CECH | Cech 2018-19 sezonu sonunda Arsenal formasıyla futbola veda etti. Emeklilikten sonra Chelsea'de danışman olarak göreve başlayan Cech, bu sezon başında Premier Lig kadrosunda yer aldı. Cech Premier Lig 2'de Tottenham'a karşı forma giydi ve yeşil sahalara geri döndü.