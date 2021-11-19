Ekranların en çok konuşulan dizileri belli oldu

Medya takip kurumu Ajans Press, televizyon dizilerinin medya karnesini çıkardı. Ajans Press’in 1 Ekim- 17 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdiği gazete, dergi ve internet siteleri özelindeki incelemede öne çıkan diziler belli oldu.
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Kanal D’de yayınlanan Camdaki Kız dizisi 3 bin 751 haberle en çok konuşulan dizi oldu.
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Cansu Dere ve Caner Cindoruk’un başrollerinde yer aldığı Kanal D dizisi Sadakatsiz ise listenin ikinci sırasında yer aldı. Sadakatsiz hakkında gazete, dergi ve internet sitelerine 3 bin 200 haber yansıdı.
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Ay Yapım imzalı, başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun paylaştığı Yargı dizisi ise 3 bin haber içeriğiyle listenin üçüncü sırasında yer buldu.
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Osmanlı İmparatorluğunu konu alan ve Burak Özçivit’in başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman (ATV) 2 bin 970 haberle listenin dördüncü sırasında yer alırken, ATV’nin bir diğer dizisi Bir Zamanlar Çukurova 2 bin 831 haberle en çok konuşulan beşinci yapım oldu.
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İlk beşi takip eden ve en çok konuşulan ilk on yapım içerisinde yer alan diğer diziler ise, Masumlar Apartmanı (TRT 1) 2 bin 715,