T24 LogoT24 Logo

Ekonomistler Merkez Bankası’nın faiz kararını nasıl değerlendirdi?

20 Ocak 2022 14:12

111

Ekonomistler Merkez Bankası’nın faiz kararını nasıl değerlendirdi?

211

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı. Buna göre TCMB, yüzde 14 seviyesinde bulunan politika faizini sabit bıraktı. Kararın ardından güne 13,42 liradan başlayan dolar TL hafif geri çekilerek 13,38 lira seviyesine geriledi. Peki ekonomistler Merkez Bankası’nın kararını nasıl değerlendirdi?

311

411

511

611

711

811

911

Ekonomistler Merkez Bankası’nın faiz kararını nasıl değerlendirdi?

1011

Ekonomistler Merkez Bankası’nın faiz kararını nasıl değerlendirdi?

1111

Ekonomistler Merkez Bankası’nın faiz kararını nasıl değerlendirdi?

merkez bankasıfaiz kararıekonomistfaiz sabit
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24