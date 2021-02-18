Ekonomistler Merkez Bankası'nın faiz kararı için ne dedi?
Ekonomistler Merkez Bankası'nın faiz kararı için ne dedi?
18 Şubat 2021 14:20
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Aralık ayındaki 200 baz puanlık faiz artışıyla yüzde 17 seviyesine yükseltilen politika faizine ilişkin bugün yeni bir hamle geldi. Ocak ayındaki toplantıda faizi değiştirmeyen Merkez Bankası yine rakamları sabit tuttu. Açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir" denildi. Peki ekonomistler Merkez Bankası’nın faiz kararını nasıl değerlendirdi?