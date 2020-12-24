Ekonomistler Merkez Bankası'nın faiz artırım kararını nasıl değerlendirdi?
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) yılın son faizinde 200 baz puanlık artırıma gitti.
24 Aralık 2020 14:09
110
Ekonomistler Merkez Bankası'nın faiz artırım kararını nasıl değerlendirdi?
210
310
410
510
"Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi 550-600 seviyesinden birkaç ay önce 300'e kadar geriledi. Bu yarım sıkıştırmanın Naci Ağbal ve daha güvenilir para politikasından kaynaklandığını söyleyebilirim. Bu, Türkiye'nin sermaye piyasalarında daha ucuza borçlanabileceği anlamına geliyor."