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Ekonomistler Merkez Bankası'nın faiz artırım kararını nasıl değerlendirdi?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) yılın son faizinde 200 baz puanlık artırıma gitti.

24 Aralık 2020 14:09

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Ekonomistler Merkez Bankası'nın faiz artırım kararını nasıl değerlendirdi?

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"Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi 550-600 seviyesinden birkaç ay önce 300'e kadar geriledi. Bu yarım sıkıştırmanın Naci Ağbal ve daha güvenilir para politikasından kaynaklandığını söyleyebilirim. Bu, Türkiye'nin sermaye piyasalarında daha ucuza borçlanabileceği anlamına geliyor."

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