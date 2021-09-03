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Ekonomistler enflasyon rakamlarını nasıl değerlendirdi?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre; ağustos ayında enflasyon aylık yüzde 1,12, yıllık ise yüzde 19,25 arttı.

03 Eylül 2021 10:52

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Enflasyon verilerine ilişkin bazı ekonomist yorumları şöyle:

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Ekonomistler enflasyon rakamlarını nasıl değerlendirdi?

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Ekonomistler enflasyon rakamlarını nasıl değerlendirdi?

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Ekonomistler enflasyon rakamlarını nasıl değerlendirdi?

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Ekonomistler enflasyon rakamlarını nasıl değerlendirdi?

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Ekonomistler enflasyon rakamlarını nasıl değerlendirdi?

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Ekonomistler enflasyon rakamlarını nasıl değerlendirdi?

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Ekonomistler enflasyon rakamlarını nasıl değerlendirdi?

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Ekonomistler enflasyon rakamlarını nasıl değerlendirdi?

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Ekonomistler enflasyon rakamlarını nasıl değerlendirdi?

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Ekonomistler enflasyon rakamlarını nasıl değerlendirdi?

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Ekonomistler enflasyon rakamlarını nasıl değerlendirdi?

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Ekonomistler enflasyon rakamlarını nasıl değerlendirdi?

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Ekonomistler enflasyon rakamlarını nasıl değerlendirdi?

TÜİKEkonomistenflasyonağustos
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