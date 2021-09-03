Ekonomistler enflasyon rakamlarını nasıl değerlendirdi?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre; ağustos ayında enflasyon aylık yüzde 1,12, yıllık ise yüzde 19,25 arttı.
03 Eylül 2021 10:52
114
Enflasyon verilerine ilişkin bazı ekonomist yorumları şöyle:
214
Ekonomistler enflasyon rakamlarını nasıl değerlendirdi?
314
Ekonomistler enflasyon rakamlarını nasıl değerlendirdi?
414
Ekonomistler enflasyon rakamlarını nasıl değerlendirdi?
514
Ekonomistler enflasyon rakamlarını nasıl değerlendirdi?
614
Ekonomistler enflasyon rakamlarını nasıl değerlendirdi?
714
Ekonomistler enflasyon rakamlarını nasıl değerlendirdi?
814
Ekonomistler enflasyon rakamlarını nasıl değerlendirdi?
914
Ekonomistler enflasyon rakamlarını nasıl değerlendirdi?
1014
Ekonomistler enflasyon rakamlarını nasıl değerlendirdi?
1114
Ekonomistler enflasyon rakamlarını nasıl değerlendirdi?
1214
Ekonomistler enflasyon rakamlarını nasıl değerlendirdi?
1314
Ekonomistler enflasyon rakamlarını nasıl değerlendirdi?
1414
Ekonomistler enflasyon rakamlarını nasıl değerlendirdi?
© Tüm hakları saklıdır.