Ecem Erkek, "Güldür Güldür"e geri mi dönüyor?
Güldür Güldür Show'da Naime karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazanan Ecem Erkek açıklamalarda bulundu.
25 Nisan 2022 11:45
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Gazatecilerin "Güldür Güldür'e geri dönecek misiniz?" sorusuna Ecem Erkek, "O işler hiç belli olmaz" şeklinde yanıt verdi.
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Ecem Erkek, "Güldür Güldür"e geri mi dönüyor?
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Ecem Erkek, "Güldür Güldür"e geri mi dönüyor?
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Ecem Erkek, "Güldür Güldür"e geri mi dönüyor?
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Ecem Erkek, "Güldür Güldür"e geri mi dönüyor?
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