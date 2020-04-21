Ece Erken'in fake hesabından eski sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşine attığı iddia edilen mesajlar sonrası ilk açıklama
Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı ilişkiyle gündemden düşmeyen Ece Erken'in sahte bir hesap üzerinden Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu'na mesaj attığı iddia edildi.
21 Nisan 2020 20:21
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Evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı aşkla tepki çeken Ece Erken, ilişkisini bitirdiğini açıklamıştı. 41 yaşındaki sunucu hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.
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Sahte bir Instagram hesabı, Benan Mahmutyazıcıoğlu'na “Ezik, silik! Soyadını sil ulan utanmaz. Adam seni istemiyor.” diye mesajlar gönderdi.
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Benan Mahmutyazıcıoğlu ise, "Fake hesap engellemekten usandım. Bana uzak Allah'a yakın" ifadelerini kullandı.
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Fake hesap üzerinden Ece Erken'e ait görüntülerin yer almasından sonra, hesabı Erken'in açtığı iddia edildi. Ünlü sunucu ise konuyla ilgili yanıt geldi.
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Erken, "Saçma sapan artık komik bir şekilde (gerçeklerin ortaya çıkacağının bilineceğinden dolayı muhtemelen...) saçma sapan sahte hesaplar açıp koyduğum, sildiğim storyleri (hikayeleri) alıp, paylaşan, alakam olmayacak şahıslara özel mesaj atan ve sahte hesap açıp benim olduğumu iddia eden herkes hakkında gerekli suç duyurusu bugün avukatımız Mete Menekşe tarafından bizzat yapılacaktır" dedi.
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Erken ayrıca, şunları söyledi: "Gereken açıklama bizzat olayın tarafı tarafından yapıldıktan sonra bu kadar küçük hesapların yapılması daha da üzücüdür.
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"Hesabı kapatan şahıs ve yazışmaları hakkında da bizzat bilişim suçlarına ve savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı tekrar belirtmek isteriz. Hesabı kapatmanız demek bulunamayacaksınız demek değildir. Yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağımı bir kez daha belirtmek isterim."
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Sunucu Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ilişkisi geçtiğimiz haftalarda magazin gündeminden düşmemişti.
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Ece Erken, hakkında çıkan haberlerden sonra konuyla ilgili, "9 ay önce dava açılmış ve ayrı evlerde yaşıyorlar. Eşiyle aynı evde yaşayan biriyle birlikte olmadım" açıklamasını yapmıştı.
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ise adeta olay yaratmıştı.
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Gece yarısı evinin önüne gelip, araçlarına zarar verdiğini dile getiren Benan Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken hakkında tedbir kararı aldırdığını duyurmuştu.
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O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Mahmutyazıcıoğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:
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"Gecenin bir yarısı evimizin önüne gelip, araçlarımıza zarar verenin kim olduğunu söylememe gerek yok sanırım... Unutmayın ki; bir gün herkes yaşayacak. Kimisi aldığı duaları, kimisi de aldığı ahları... Adalet herkese layık olduğunu veren bir erdemdir."