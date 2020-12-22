Sosyal medya fenomeni Duygu Özarslan: Sevgilimle görücü usulü tanıştık
"Maxim bana mesaj attı o akşam konuşmaya başladık. Ertesi gün yemeğe çıktık ve sevgili olduk"
22 Aralık 2020 13:32
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Sosyal medya fenomeni Duygu Özarslan, sevgilisiyle tanışma hikayesini kendi YouTube kanalında anlattı. Özarslan, sevgilisi Can Maxim Mutaf ile görücü usulü tanıştıklarını söyledi.
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Kendi YouTube kanalında konuşan Duygu Özarslan, sevgilisi Can Maxim Mutah ile nasıl tanıştığı yönünde gelen soruya yanıt şöyle yanıt verdi:
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"Baya görücü usulü bir tanışma aslında. Bizim ortak bir arkadaşımız var ve Maxim beni uzun zamandır beğeniyormuş tanışmak istiyormuş. Arkadaşımla görüştüğümüzde dedi ki benim çok yakın bir arkadaşım var seni çok beğeniyor dedi. Bende hiç ilgilenmiyor modundayım. Çünkü beklentim sıfır. Çocuğu beğeneceğimi düşünmüyorum, çocuk salaktır diye düşünüyorum içimden. Hiç oralı değilim."
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"Baya görücü usulü bir tanışma aslında. Bizim ortak bir arkadaşımız var ve Maxim beni uzun zamandır beğeniyormuş tanışmak istiyormuş. Arkadaşımla görüştüğümüzde dedi ki benim çok yakın bir arkadaşım var seni çok beğeniyor dedi. Bende hiç ilgilenmiyor modundayım. Çünkü beklentim sıfır. Çocuğu beğeneceğimi düşünmüyorum, çocuk salaktır diye düşünüyorum içimden. Hiç oralı değilim."
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"Sonra evlere dönüyoruz sonra dedi ki bana 'Maxim'e telefon numaranı verdim.' Sonra Maxim bana mesaj attı o akşam konuşmaya başladık. Ertesi gün yemeğe çıktık ve sevgili olduk"