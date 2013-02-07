İşte dünyanın en pahalı 10 kenti

Londra merkezli kuruluş Economist Intelligence Unit’in (EIU) hazırladığı “dünyanın en pahalı kentleri” listesi açıklandı. Her ne kadar ekonomik bakımdan sıkıntılı bir dönemde olsa da Japonya’nın başkenti Tokyo, dünyanın en pahalı kenti olmaya devam ediyor. Dünyanın en pahalı 20 kentinden 11 tanesi ise Asya ülkelerinden. Avrupa’dan sekiz şehrin girdiği liste, bir yandan da Asya-Pasifik ülkelerinde günlük yaşamın giderek daha pahalı hale geldiğini gösteriyor. Öte yandan ilk 20’ye giren bir tek Amerikan kenti bile yok. İşte dünyanın en pahalı 10 kentinin listesi: 1. Tokyo, Japonya