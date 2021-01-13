Dünyanın en iyi geleneksel yemekleri belli oldu: Türkiye’den 5 lezzet yer aldı
Dünyanın en iyi geleneksel yemekleri arasında Türkiye’den 5 lezzet yer aldı.
13 Ocak 2021 11:50
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Ajans Press’in, TasteAtlas verilerinden elde ettiği bilgilere göre, dünyanın en iyi geleneksel yemekleri belli oldu.
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Birinci sırada İtalya’dan Margherita Pizza yer aldı.
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İkinci sıraya 'Adana kebap' oturdu.
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Üçüncü sırada ise Japonya’nın Ramen’i (erişte) yer alıyor.
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Türkiye’den listeye giren diğer lezzetlerden biri ise biber dolması olurken diğerleri şöyle:
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