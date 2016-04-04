Pazar günü 'Yastık Savaşları' vardı; işte fotoğraflar
04 Nisan 2016 16:17
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Dünyanın çeşitli bölgelerinde "Dünya Yastık Savaşı Günü" için bir araya gelen binlerce insan, meydanlarda yastıkları kullanarak mücadele etti. Her yıl 2 Nisan'da dünya çapında gerçekleştirilen organizasyon için sosyal medyadan yapılan etkinlik davetleriyle binlerce insan meydandanlarda buluştu. Sadece yastıkların kullanıldığı organizasyonun bazı kuralları da var. Sadece yumuşak yastıkların kullanıldığı organizasyona katılanların gözlüklerini de çıkarması isteniyor. Her yaştan katılımcılıya açık olan yastık savaşında "tüy içermeyen yastık"ların kullanılması istense de katılımcılar bu kurala pek uymuyor.
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Her yıl 2 Nisan'da dünya çapında gerçekleştirilen organizasyon için sosyal medyadan yapılan etkinlik davetleriyle binlerce insan meydandanlarda buluştu.
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Sadece yastıkların kullanıldığı organizasyonun bazı kuralları da var.
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Sadece yumuşak yastıkların kullanıldığı organizasyona katılanların gözlüklerini de çıkarması isteniyor.
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Her yaştan katılımcılıya açık olan yastık savaşında