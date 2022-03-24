Dünya Mesut Özil'i konuşuyor: "Yine kadro dışı"

Arsenal'dan Fenerbahçe'ye büyük beklentilerle transfer edilen Mesut Özil, kadro dışı bırakıldı. Sarı-Lacivertlilerin yıldız oyuncuyla ilgili kararı dünya basınında yer aldı.
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Mesut Özil'in kadro dışı kaldığını okuyucularıyla duyuran The Athletic, "Özil geçen sezon Fenerbahçe'nin ligi 3. sırada bitirmesine yardımcı olmuştu." ifadelerini kullandı.
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Mirror ise Özil'i "uzaklaştırıldı" olarak duyurdu. Mirror'ın haberinde, "Mikel Arteta'nın kadroya almamasından sonra Mesut Özil Fenerbahçe'ye katıldı. Maç kondisyonu olmadığı ligde görüldü ve Fenerbahçe'de 10 maçta 1 asist yaptı." ifadeleri yer aldı. Ayrıca kulübün 300 milyon Pound borcu olduğu vurgulandı.
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The Sun gazetesi, Mesut Özil'in kadro dışı kalmasını "Baltalandı" olarak verdi. Gazete, "Mesut Özil bilinmeyen bir nedenden dolayı kadro dışı bırakıldı.
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Dünyanın önde gelen spor gazetelerinden L'equipe, Fenerbahçe'ye geldikten 1 yıl sonra kadro dışı bırakılan Mesut Özil için, "Yeniden, Arsenal'daki gibi takımdan ihraç edildi" ifadelerini kullandı.
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İspanyolların önde gelen spor kaynaklarından As gazetesi de Mesut Özil'in kadro dışı bırakılmasını "Yeniden" şeklinde duyurdu. "Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör ekibiyle birlikte eski Real Madrid oyuncusu Mesut Özil'in A takımla antrenman yapmayacağını açıkladı."