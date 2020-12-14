Araştırma: Yılda ne kadar plastik yiyoruz?

Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın yaptığı araştırmaya göre, insanlar ortalama yılda bir itfaiyeci kaskı kadar plastik tüketiyor. Bu da yılda yaklaşık 250 grama denk geliyor.
27
En fazla plastik içeren besinler arasında kabuklular başta olmak üzere deniz ürünleri yer alıyor. Yapılan çalışmaların birinde, balığın karaciğerinde mikroplastikler bulundu. Bu durum, plastik parçacıkların sindirim dokularından vücudun öteki bölümlerine geçebildiğini akla getiriyor
37
Gıdalardaki mikroplastiklerin, iç mekandaki tozlardan geldiğini gösteren bulgular da mevcut. Yemeğimizin üzerine konan tozlardan senede ortalama 70.000 mikroplastik alıyor olabildiğimiz belirlendi. Fotoğrafta insanın 5 yılda tükettiği plastik miktarına (1,3 kg) denk gelen plastik ürünler görüntülendi
47
Çalışmanın sonuçlarına göre, insanlar her hafta bir kredi kartı boyutunda plastik yiyor
57
Plastiğin tüketim alanları günden güne genişlerken üretimi son 50 yılda katlanarak arttı
67
İnsanın 4 yılda tükettiği plastik miktarı neredeyse 1 kilogramı buluyor
77
Bir insanın ortalama bir günde tükettiği plastik miktarı (0,7 gram)