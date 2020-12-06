Dr. Dena Grayson: Koronavirüs uzun vadede iktidarsızlığa sebep olabilir
06 Aralık 2020 13:11
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ABD'li bilim insanları Koronavirüs'ün uzun vadede erkeklerde iktidarsızlığa sebep olabileceğini duyurdu.
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ABD merkezli NBC’ye konuşan Dr. Dena Grayson, Koronavirüs'ün uzun vadeli etkileri olduğunu ve bunların zaman içerisinde netleşeceğini dile getiren Grayson, Covid-19 geçiren birçok hastasında sertleşme problemi olduğu ve iktidarsızlık yaşadığını söyledi.
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“Covid-19’un insan sağlığına uzun vadeli etkilerini biliyoruz, bazı nörolojik komplikasyonlar yaşanıyor ve bazı rahatsızlıklar kalıcı olabiliyor."
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Ayrıca erkeklerin uzun vadede bu virüs yüzünden sertleşme (erektir disfonksiyon) sorunu yaşamasından endişe ediyoruz. Çünkü bu virüsün damarlarda hasara yol açtığını biliyoruz.”
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Grayson, Covid-19’un vücutta yarattığı tahribatın da ömür boyu sürebileceğini dile getirdi.
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Dr. Dena Grayson: Koronavirüs uzun vadede iktidarsızlığa sebep olabilir