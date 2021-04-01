Dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanan oyuncu Wilma Elles hakkında zorla getirme kararı
01 Nisan 2021 13:16
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Dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanan oyuncu Wilma Elles hakkında zorla getirme kararı
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Oyuncu Wilma Elles ve eski eşi Arif Kerem Göğüş'ün 'dolandırıcılık' suçlamasıyla yargılanmasına başlandı. Mahkeme ara kararında Elles hakkında zorla getirme emri çıkarılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.
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Göğüş Yapı isimli firmadan daire satın alıp, ödemelerin önemli kısmını yapan ancak gayrimenkullerini teslim alamayan 7 mağdur İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikâyetçi olmuştu.
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Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, şikayetçilerin yapmış olduğu sözleşmeler karşılığında ödemelerin önemli miktarını gerçekleştirmiş olmasına rağmen gayrimenkulleri alamadıkları belirtilmişti.
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İddianamede Wilma Elles ile Arif Kerem Göğüş’ün birlikte hareket ettikleri anlatılarak, 'tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçundan 7'şer kez 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada ücretini ödediği halde dairelerini alamayan müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.Mahkeme müştekilerin dinlenilmesinin ardından verdiği ara kararında ünlü oyuncu Wilma Elles hakkında zorla getirilme emri çıkarılmasına hükmederek duruşmayı erteledi.