Diliyle dilimizi zenginleştiren Çetin Altan, "Enseyi karartmayın" diyerek ayrıldı aramızdan...
22 Ekim 2015 15:11
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Türkiye basını ve edebiyatının duayen ismi Çetin Altan, 88 yaşında hayatını kaybetti. Altan, "Enseyi karartmayın" çağrısıyla da hatırlanacak...
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Altan, 22 Haziran 1927'de İstanbul'da doğdu.
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Galatasaray Lisesi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu
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Ulus gazetesinde muhabir olarak başladığı gazeteciliğe Hür Ses'de fıkra yazarlığı ile devam etti. Daha sonra Halkçı, Tan, Akşam, Milliyet, Yeni Ortam, Hürriyet, Güneş gazetelerinde ve Çarşaf dergisinde köşe yazıları yazdı.
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Çetin Altan, 1965-1969 arasında Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekilliği yaptı.
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12 Mart darbesi sonucunda yazılarından dolayı tutuklanarak cezaevine girdi
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Çetin Altan'ın oğulları Ahmet Altan ve Mehmet Altan; kızı Zeynep Bakan'dır.
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Altan'ın hayat hikâyesi, 1998 yılında eşi Solmaz Kâmuran tarafından İpek Böceği Cinayeti adlı kitapta kaleme alınmıştır.
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Usta gazeteci, Büyük Gözaltı (1973), Bir Avuç Gökyüzü (1974), Viski (1975) ve Küçük Bahçe (1978) ile roman, Üçüncü Mevki (1946) ile şiir, Kalem Bahçelerinden Yedi Hayat (2009) ile eleştiri,
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Rıza Bey’in Polisiye Öyküleri(1985) ile öykü dalında eserler verdi
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Oğlu Mehmet Altan’la
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1965 Özgüden Karanlikta Uyananlar filmi üzerine Istanbul'da düzenlenen (info-turk)
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Kasim 1958 Özgüden bir Türk basin grubunun Paris'teki NATO Karargahi'na yaptigi ziyarette Baskomutan Orgeneral Lauris Norstad ile (Kaynak: info-turk)