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Dil ile ilgili çok sık bilinmeyen 7 özellik

WebTekno ekini, Bright Side tarafından derlenen, gün içinde en çok kullanılan organlardan biri olan dil hakkında çok sık bilinmeyen ilginç bilgileri hazırladı.

01 Temmuz 2020 22:58

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1- Diğer kasların aksine diliniz asla yorulmaz

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2- Her dil farklı ve eşsizdir. Parmağınız gibi, dilinizin de kendine has izi vardır

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3- Diliniz yorulmaz ancak şişmanlayabilir

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4- Diliniz farklı bölgelerde farklı tatlar hissetmez

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5- Sadece dilinizi kullanarak bir şeyin lezzetini anlayamazsınız, bunun için koku duyusuna ihtiyacınız vardır

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6- Dil, vücudun en hızlı iyileşen bölümüdür

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7- Dilinizin rengi size sağlığınızla ilgili ipuçları verir, diliniz açık pembeyse bu muhtemelen sağlıklı olduğunuzu gösterir. Ancak farklı bir renkteyse bir rahatsızlığınız olabilir ve doktorunuza görünmeniz gerekebilir

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