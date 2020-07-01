Dil ile ilgili çok sık bilinmeyen 7 özellik

WebTekno ekini, Bright Side tarafından derlenen, gün içinde en çok kullanılan organlardan biri olan dil hakkında çok sık bilinmeyen ilginç bilgileri hazırladı.
01 Temmuz 2020 22:58
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1- Diğer kasların aksine diliniz asla yorulmaz
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2- Her dil farklı ve eşsizdir. Parmağınız gibi, dilinizin de kendine has izi vardır
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3- Diliniz yorulmaz ancak şişmanlayabilir
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4- Diliniz farklı bölgelerde farklı tatlar hissetmez
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5- Sadece dilinizi kullanarak bir şeyin lezzetini anlayamazsınız, bunun için koku duyusuna ihtiyacınız vardır
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6- Dil, vücudun en hızlı iyileşen bölümüdür
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7- Dilinizin rengi size sağlığınızla ilgili ipuçları verir, diliniz açık pembeyse bu muhtemelen sağlıklı olduğunuzu gösterir. Ancak farklı bir renkteyse bir rahatsızlığınız olabilir ve doktorunuza görünmeniz gerekebilir