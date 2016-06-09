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Kadıköy Belediyesi, kaldırımları karikatürlerle döşüyor

09 Haziran 2016 18:37

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Geçtiğimiz aylarda kaldırımlara usta şairlerin dizelerini yazan Kadıköy Belediyesi şimdi de karikatür kahramanlarını kaldırımlara taşıdı.

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Kadıköy’de kaldırımları süsleyen karikatürlerde Feyhan Güver ‘in Yaşam Koçu Afet, Güneri İçoğlu'nun Gönül Adamı, İpek Özsüslü'nün Fethiye Nene, Kaan Ertem'in Öğreten Adam ve Oğlu, Mehmet Çağçağ'ın Daral Timsah, Uğur Gürsoy'un Fırat, Gürcan Yurt'un Robinson Crusoe ve Cuma karikatür kahramanları yer alıyor.

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