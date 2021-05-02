Denizlispor küme düştü; futbolcuların maç sonundaki görüntüleri tepki çekti
02 Mayıs 2021 23:27
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Süper Lig'in 39. haftasında Yukatel Denizlispor kendi sahasında Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup oldu. Bu yenilgiyle yeşil-siyahlı ekip Süper Lig'e veda eden ilk takım oldu. Futbolcuların maç sonu görüntüsüne taraftarlar tepki gösterdi.
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Süper Lig'e 2020-2021 sezonunda ilk veda eden takım Yukatel Denizlispor oldu. Evinde Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup olarak 29 puanla son sırada kalan yeşil-siyahlı ekip bitime 3 hafta kala kurtuluş umutlarını kaybetti.
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Bu sezon 21. kez Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Denizlispor, 9 sezon aradan sonra 2019-2020'de Süper Lig'e döndü. Yeşil-siyahlı ekip Süper Lig'de ilk olarak 1983-1984'te yer aldıktan sonra 1987-1988, 1996-1997 ve 2009-2010 sezonlarından sonra 4. kez lige veda etti.
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Geçen yıl 4 farklı teknik adamın görev yaptığı yeşil-siyahlı ekibi bu sezon da Hırvat teknik adam Robert Prosinecki'nin ardından Kenan Atik, Yalçın Koşukavak, Hakan Kutlu ve Ali Tandoğan çalıştırdı.
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2 sezon önce şampiyon olarak Süper Lig'e adını yazdıran Denizlispor'da 90 dakika bitiminde oyuncuların görüntüsü dikkat çekti. Taraftarlar futbolcuların görüntüsüne tepki gösterdi.
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Spiker Hükar Mutlu o anları paylaşarak "Denizlispor taraftarı bu fotoğraflara tepki gösteriyor. Küme düşmenin kesinleştiği maçta futbolcuların kameralar önünde gülmesi doğru mu? Siz ne düşünüyorsunuz?" ifadelerini kullandı
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Sakıp Aytaç ve Mustafa Yumlu'nun Denizlispor'un Düşmeyi Garantilediği Maç Sonunda Eğlenceli Tavırları Şehir ve Takım Taraftarına Saygısızlıktır.